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Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı
Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

Ukrayna’nın Çernihiv kentinde Ukrayna askerleri tarafından vurularak düşürülen uçaktan atlayan Rus pilot siviller tarafından yakalandı.

Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı - Tıkla İzle

Ukrayna'nın Çernihiv kenti semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü.

Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı. Paraşütüyle inişe geçen pilot bir evin bahçesine iniş yaptı.

Olay yerine toplanan halk, Rus pilotu kaçmaması için yakaladı. Pilotun kaskındaki bilgiye göre Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu anlaşıldı.

Olay yerine gelen Ukrayna askerlerine teslim edilen Rus pilot gözaltına alındı.

Erhan Altıparmak
 

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