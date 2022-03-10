Ukrayna'da ekipler yaralı çocukların kurtarılması için seferber oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, saldırılarda çok sayıda çocuk yaralandı ve hayatını kaybetti. Arama-kurtarma ekipleri, Rus saldırıları nedeniyle 2 çocuğu enkaz altından çıkararak, bölgedeki ambulanslara yetiştirmeye çalıştı. Çocukları kurtarmak için seferber olan ekipler çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Bu çocuklar 'özel askeri harekatın sonucu'. Size hangi dilde 'Dur' diyelim?" dedi.

Erhan Altıparmak