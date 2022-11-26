İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ukrayna'da elektrik kesintisi jeneratör satışlarını arttırdı

Ukrayna'da elektrik kesintisi jeneratör satışlarını arttırdı
Ukrayna'da elektrik kesintisi jeneratör satışlarını arttırdı

Ukrayna’da Rusya'nın füzeli saldırılarının ardından yaşanan elektrik krizi nedeniyle jeneratöre talep arttı.

Ukrayna’da elektrik kesintisi jeneratör satışlarını arttırdı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füzeli saldırılarının ülkedeki enerji altyapısında büyük hasar bırakması sonucu yaşanan elektrik ve su kesintileri sürüyor. Kiev, Lviv, Vinnytsia, Odessa, Dnipro bölgelerindeki elektrik ve su kesintileri halkın günlük yaşamını daha da zorlaştırıyor. Ülkede mevcut ihtiyaçları karşılayacak kadar elektrik üretilememesiyle jeneratörlere talep arttı. Özellikle hizmet sektörü tarafından talep edilen jeneratör ihtiyacı yurt dışından karşılanıyor. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'e göre her gün yaklaşık 8 bin 500 jeneratör seti de ithal ediliyor.

Abdullah Ünver
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.