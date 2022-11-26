Ukrayna'da elektrik kesintisi jeneratör satışlarını arttırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füzeli saldırılarının ülkedeki enerji altyapısında büyük hasar bırakması sonucu yaşanan elektrik ve su kesintileri sürüyor. Kiev, Lviv, Vinnytsia, Odessa, Dnipro bölgelerindeki elektrik ve su kesintileri halkın günlük yaşamını daha da zorlaştırıyor. Ülkede mevcut ihtiyaçları karşılayacak kadar elektrik üretilememesiyle jeneratörlere talep arttı. Özellikle hizmet sektörü tarafından talep edilen jeneratör ihtiyacı yurt dışından karşılanıyor. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'e göre her gün yaklaşık 8 bin 500 jeneratör seti de ithal ediliyor.

Abdullah Ünver



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