İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna'da göçmelerin kaldığı sitede korkutan yangın

Ukrayna'da göçmelerin kaldığı sitede korkutan yangın
Ukrayna'da göçmelerin kaldığı sitede korkutan yangın

Ukrayna’nın Zakarpatya bölgesinde göçmenlerin kaldığı JK Solotvinskiy adlı özel sitede çıkan yangın, bin 200 metrekarelik alana yayıldı.

Ukrayna’da göçmelerin kaldığı sitede korkutan yangın - Tıkla İzle

Ukrayna'nın batısında bulunan Zakarpatya bölgesinde göçmenler için yapılan JK Solotvinskiy adlı özel sitede yangın çıktı. Devlet bütçesinden 120 milyon grivna (34 milyon Türk Lirası) harcanarak yapılan ve toplamda 8 adet çok katlı, 17 adet tek katlı evlerin olduğu özel sitedeki bir binada çıkan yangın, diğer binalara sıçrayarak bin 200 metrekarelik alana yayıldı. Yangına 6 itfaiye aracı ve 30 personel ile müdahale edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda göçmen ise evsiz kaldı.

Bekir Keskin
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.