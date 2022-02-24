İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ukrayna'da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolü Ruslara geçti

Ukrayna'da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolü Ruslara geçti
Ukrayna'da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolü Ruslara geçti

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev’e yakın bir konumda bulunan Gostomel Askeri Havaalanı’nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünün Rusya’ya geçtiğini duyuruldu.

Ukrayna’da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolü Ruslara geçti - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi ve ağır saldırısı devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'e yakın bir konumda bulunan stratejik Gostomel Askeri Havaalanı'nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünün Rusya'ya geçtiği duyurularak, Çernigov, Herson, Harkov, Melitopol gibi büyük şehirlerde kritik noktaların Rus güçleri tarafından vurulmaya devam ettiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, Gostomel Askeri Havaalanı'nı yeniden ele geçireceklerini ve Rus birliklerini geri püskürteceklerini açıkladı.

Bekir Keskin

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.