Ukrayna'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

Ukrayna'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Son 24 saatte 71 bin 949 korona virüs testinin yapıldığı ülkede, 610'u çocuk ve 590'ı sağlık personeli olmak üzere 14 bin 580 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 612 bin 665'e ulaştığı ifade edildi. Son 24 saatte tespit edilen 14 bin 580

yeni vaka ile ülkede üst üste üç gün vaka sayısında rekor kırıldığı aktarıldı. Ülkede dün 14 bin 575 pozitif vaka, 19 Kasım'da ise 13 bin 357 pozitif vaka kaydedilmişti.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının ise 10 bin 813'e yükseldiği belirtildi. Son verilerle birlikte ülke genelinde yapılan toplam test sayısı ise 4 milyon 154 bin 333 olarak açıklandı.

Ülkede vaka artışlarının kontrolden çıkması üzerine Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Bakanlar Kurulu tarafından 11 Kasım'da imzalanan kararname ile Kasım ayı sonuna kadar tüm eğlence merkezlerinin, restoranlar ve kafelerin, yüzme salonlarının, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin hafta sonları kapalı tutulması kararlaştırılmıştı.

Bekir Keskin

