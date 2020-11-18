Ukrayna'da hafta sonu karantinası iyi sonuçlar göstermezse yeni kısıtlamalar gelecek

Ukrayna'da korona virüs vak'alarında artış devam ederken Ukrayna hükümeti, hafta sonu karantinasının iyi sonuçlar getirmemesi durumunda kısıtlamaların sıkılaştıracağını açıkladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında halkı uyaran Ukrayna Başbakanı Denıs Şmıhal, “Hafta sonu karantinası sırasında sosyal temaslar azaltılmazsa sadece 3 hafta boyunca günde 20 bin yeni vak'a yaşanabilir” dedi.

Şmıhal, “Şimdilik sahra hastanelerini açmaya gerek yok. Ancak, hazırlıklar yapılıyor” ifadesini kullandı. Ukrayna Sağlık Bakanı Maxym Stepanov ise, sahra hastaneleri için 4.2 milyon dolar tahsis edildiğini söyledi.

Ukrayna hükümetinin 11 Kasım tarihinde aldığı karara göre, 14 Kasım- 30 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde hafta sonu karantinası uygulanıyor. Hafta sonu karantinası kapsamında, 20 kişiden fazla kişilerin katıldığı toplanmalar, güzellik salonları ve alışveriş ve eğlence tesisleri kapalı tutuluyor.

Öte yandan, Ukrayna'da toplam korona virüs vak'a sayısı 570 bin 153'e yükselirken, korona kaynaklı can kaybı 10 bin 112 oldu.