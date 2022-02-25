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Ukrayna'da hava sahası kapandı, uçaklar Türkiye üzerinden uçmaya başladı

Ukrayna'da hava sahası kapandı, uçaklar Türkiye üzerinden uçmaya başladı
Ukrayna'da hava sahası kapandı, uçaklar Türkiye üzerinden uçmaya başladı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın etkisiyle hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması sonrasında uluslararası uçuşlarda rotanın değişmesiyle Türkiye hava sahasındaki trafik yoğunluğu ciddi oranda arttı. Rotanın uzaması nedeniyle ise Türkiye ile Rusya arasındaki uçuş süreleri yaklaşık bir saat uzadı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam devam eden savaş nedeniyle Ukrayna başta olmak üzere bölge coğrafyasındaki geniş bir hava sahası NOTAM yayınlanarak sivil uçuşlara tamamen kapatıldı. Bu nedenle Ukrayna hava sahası üzerinden Doğu-Batı aksında uçuş gerçekleştiren uçakların rotaları zorunlu olarak değişti.

Türk hava sahasındaki uçuş trafiği arttı

Bahsi geçen hava sahasını kullanamayan havayolu şirketlerine ait tarifeli uçaklar, Türkiye hava sahasını kullanmaya başladı. Bu da Türk hava sahasında yoğunluğun artmasını beraberinde getirdi. Anlık uçuş verisi sağlayan FlightRadar24'ün radar ekranında da Türkiye hava sahasında yaşanan yoğun trafik net bir şekilde görüldü.

Türkiye-Rusya arasındaki sefer süreleri de bir saat uzadı

Öte yandan uçuş rotasının değişmesi nedeniyle Türkiye ile Rusya arasındaki uçuş süreleri de uzadı. Rotanın uzamasına bağlı olarak İstanbul ve Antalya'dan gerçekleştirilen tarifeli seferler yaklaşık bir saat uzadı. Yaklaşık 2 saat 30 dakika olan İstanbul-Moskova seferleri 3 saat 30 dakika sürede gerçekleşiyor.


 

Ferhat Yasak
 

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