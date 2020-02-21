İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna'da karantina alanı görüntülendi

Ukrayna'da karantina alanı görüntülendi
Ukrayna'da karantina alanı görüntülendi

Korona virüsü salgını nedeniyle Çin’in Wuhan kentinden ülkelerine tahliye edilen Ukraynalılar, karantina altında tutuldukları bölgede görüntülendi.

Ukrayna’da karantina alanı görüntülendi - Tıkla İzle

Çin'in Wuhan kentinden korona virüs salgını nedeniyle, 20 Şubat Perşembe günü tahliye edilerek Ukrayna'nın başkenti Kiev'e oradan da Poltova Bölgesi'ndeki özel karantina bölgesine getirilen Ukrayna vatandaşları, kendileriyle beraber tahliye edilen yabancı ülke vatandaşlarıyla birlikte karantinada tutuldukları özel alanda görüntülendi. Poltova Bölgesi'ndeki Noviye Sanjari isimli yerleşim bölgesinde karantina altında tutulan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenirken, 80'e yakın kişinin 14 gün boyunca karantina altında tutulması planlanıyor.

Tahliyenin ardından ülkede büyük karışıklıklar yaşanırken, karantina bölgesinin yaşam merkezlerine yakın olduğunu duyan bölge sakinleri virüs bulaşması korkusuyla yollara barikatlar kurarak hastane girişlerini kapattı ve polisle çatıştı. Çıkan arbedeler sonucunda birçok polis memuru ve sivil yaralanırken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Olayların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaparak, “Bu tür taşkınlıklar Ukrayna halkının karakteriyle uyuşmuyor. Herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum” demişti.

Bekir Keskin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.