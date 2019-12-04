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Ukrayna'da kolejde yangın: 1 ölü, 19 yaralı

Ukrayna'da kolejde yangın: 1 ölü, 19 yaralı
Ukrayna'da kolejde yangın: 1 ölü, 19 yaralı

Ukrayna’nın Odessa şehrinde bulunan bir kolejde yangın çıktı. Yangın sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ukrayna'nın sahil şehirlerinden Odessa'da 400 kişinin eğitim gördüğü bir kolejde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 7'sinin çocuk ve 5'inin itfaiyeci olduğu toplam 19 kişi ise yaralandı. Odessa Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre, Troistkaya 25 adresinde bulunan 6 katlı bir kolejde çıkan yangında, kolejin 4 katı tamamen yandı. Yangın söndürme çalışmaları ve yaralıların hastaneye sevk edilişi halen sürüyor. Hastaneye kaldırılanlar arasında kolejde öğretmen olarak çalışan bir kadının ise hastanede hayatını kaybettiği doğrulandı. Odessa Ekonomi Pansiyon-Restoran Kolejinde ders saatinde çıkan ve 3 bin metrekarelik alana yayılan yangının devam etmesi halinde çatının çökme tehlikesi olduğu belirtiliyor.

Olay yerine 18 itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci gönderildi. Söndürme çalışmalarının hala devam ettiği aktarıldı.

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