İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna'da köprüyü aydınlatan direkler, araçların üzerine devrildi

Ukrayna'da köprüyü aydınlatan direkler, araçların üzerine devrildi
Ukrayna'da köprüyü aydınlatan direkler, araçların üzerine devrildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, köprüyü aydınlatan direkler yoldan geçen arabaların üzerine devrildi.

Ukrayna’da köprüyü aydınlatan direkler, araçların üzerine devrildi - Tıkla İzle

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Şulyavska bölgesinde bulunan ve daha önce sütunları çöken köprüde, bu defa da köprüyü aydınlatan direkler devrildi. Şans eseri kimsenin yara almadığı olayda, direklerin üzerine düştüğü araçlar hasar görürken, trafik felç oldu.

“Polise müracaat edildi”

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, köprünün ikinci kez hasar görmesi nedeniyle gelen tepkilere ilişkin açıklamasında, “Şulyavska köprüsünde meydana gelen olayla ilgili hem biz hem de inşaat şirketi dilekçe yazarak polise başvurduk. Uzmanlar olay yerinde inceleme başlattı” ifadelerine yer verdi.
Söz konusu köprüde 2017 yılının Şubat ayında sütunlar kopmuştu. Köprü altında bulunan dükkanlar kapatılmış, çeşitli malzemeler satan seyyar satıcılar bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Bekir Keskin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.