Ukrayna'da korona vakası 26'ya yükseldi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede görülen korona virüs vak'a sayısının 26'ya, ölü sayısının ise 3'e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, "Çernovitskaya Bölgesi'nde 15, Jitomirskaya Bölgesi'nde 2, Kiev Bölgesi'nde 2, Donetsk Bölgesi'nde 1, Dneprovskaya Bölgesi'nde 2, İvana Frankovskaya Bölgesi'nde 1 ve Kiev şehrinde 3 vak'a tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video ile “Virüsten korunmak için babaanne yöntemlerinizi bir kenara bırakın” demişti. Ukrayna tarafından alınan önlemler kapsamında Kiev, Harkov ve Dnepr şehirlerinde metrolar kapatılmış, piyasadaki paralar Ukrayna Milli Bankası kararıyla karantinaya alınmış ve vak'aların çok rastlandığı şehirlerde 3 Nisan'a kadar karantina uygulamasına geçilmişti.

Bekir Keskin