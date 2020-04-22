Ukrayna'da korona virüs bulaşan sağlıkçıların sayısı bin 245'e çıktı

Korona virüs vakalarının arttığı Ukrayna'da, virüsün bulaştığı sağlık çalışanlarının sayısı bin 245'e çıktı. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepenov, korona virüs salgını ile ilgili istatistikleri paylaştı. Stepanov, “Ukrayna'daki pandemi boyunca bugüne kadar 431'i çocuk ve bin 245'i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 6 bin 592 kişi hastalandı” ifadelerini kullandı. Bakan Stepenov, virüs bulaşan 424 kişinin iyileştiğini, 174 kişinin ise enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini, son 24 saatte 415 yeni vakanın tespit edildiğini söyledi.

Orduda 43 vaka

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde de son 24 saatte 4 personelde Covid-19 tespit edilirken, orduda toplam vaka sayısı 43'e yükseldi.

12 Mart'ta karantina kararı alınan Ukrayna'da karantina süresi 24 Nisan'da sona eriyor. Karantinanın 12 Mayıs'a kadar uzatılması bekleniyor.

Elvan Kainat

