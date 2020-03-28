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Ukrayna'da Korona virüse yakalanan milletvekili sayısı 5'e yükseldi

Ukrayna'da Korona virüse yakalanan milletvekili sayısı 5'e yükseldi
Ukrayna'da Korona virüse yakalanan milletvekili sayısı 5'e yükseldi

Ukrayna'daki bir milletvekili daha Korona virüse yakalandı. Ülkede Korona virüse yakalanan milletvekili sayısı 5'e yükseldi.

Milletvekili Anna Skorohod, yaptığı açıklamada, Korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Durumu ile ilgili bir açıklama yapan bağımsız milletvekili, Skorohod, “Bugün size Korona virüs testimin pozitif olarak doğrulandığını bildirmek istiyorum. Bu bağlamda, son zamanlarda benimle yakın temasta olan herkesten, 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerini istiyorum” şeklinde konuştu. 

İktidardaki Halkı Hizmetkarı Partisi üyesi olan ve bir süre önce partisinden ihraç edilen Anna Skorohod ile birlikte, Ukrayna'da Korona virüse yakalanan milletvekili sayısı 5'e yükselmiş oldu. 

Ukrayna'da resmi verilere göre, 311 Korona virüs vakası bulunuyor. Şu ana kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8'e çıktı. 

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