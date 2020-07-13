İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna'da maske takmayan yaşlı adama polis şiddeti

Ukrayna'da maske takmayan yaşlı adama polis şiddeti
Ukrayna'da maske takmayan yaşlı adama polis şiddeti

Ukrayna’da polis, maske takmayan yaşlı adamı şiddet uygulayarak gözaltına almaya çalıştı.

Ukrayna'da maske takmayan yaşlı adama polis şiddeti - Tıkla İzle

Ukrayna'nın Çernovtsi şehrinde bulunan Kamarova Caddesi'nde polis, maske takmayan yaşlı adamı darp ederek, gözaltına almaya çalıştı. Polis, yaşlı adamı yere yatırarak, kelepçe taktı. Yaşlı adam polisin müdahalesi sonrası fenalaşırken, çevredekiler polislere tepki gösterdi. Adamın fenalaştığını gören polis kelepçeleri çıkararak, olay yerine ambulans çağırdı. Çevredeki vatandaşlar ise olay anını telefonları ile anbean kaydetti. Ülkede korona virüs salgını nedeniyle maske takmak zorunlu olurken, maske takmayanlara ve karantina kurallarını ihlal edenlere 17 bin Grivna (4 bin 300 TL) para cezası kesiliyor.

Yaşlı adama, Ukrayna İdari Suçlar Kanunu'nun 173. Maddesi (Holiganlık), 185. Maddesi (Görevi başındaki güvenlik güçlerine zorluk çıkarma) ve 44-3. Maddesi (Karantina kurallarını ihlal) gereğince 2 ayrı protokol düzenlenerek ceza kesildi.

Öte yandan, Ukrayna'da toplam korona virüs vaka sayısı 54 bin 133'e, can kaybı ise bin 398'e yükseldi.

Bekir Keskin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.