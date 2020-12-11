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Ukrayna'da olumsuz hava şartları gülümseten görüntülere neden oldu

Ukrayna'da olumsuz hava şartları gülümseten görüntülere neden oldu
Ukrayna'da olumsuz hava şartları gülümseten görüntülere neden oldu

Ukrayna’nın genelinde ve özellikle de başkent Kiev’de etkili olan olumsuz hava şartları, ülkenin her köşesinde gülümseten görüntülere neden oldu.

Ukrayna’da olumsuz hava şartları gülümseten görüntülere neden oldu - Tıkla İzle

Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok şehir, dün itibariyle karla karışık yağışa teslim oldu. Gün boyu devam eden yağışlar sonrasında akşam ve gece saatlerinde yaşanan buzlanma sebebiyle, sadece başkentte bir günde 140'tan fazla trafik kazası yaşandı. Olumsuz hava şartları sadece sürücüleri değil yayaları da etkiledi ve ülkenin her köşesinde gülümseten görüntüler kaydedildi.

Kiev'deki Andrevskiy Yokuşu, o görüntülere ev sahipliği yapan caddelerden birisiydi. Bir yaya, buzlanma sebebiyle defalarca yere düşüp kalkmaya çalıştı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Ayrıca, Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada kötü hava şartları sebebiyle Ukrayna genelinde 3 bölgede toplam 173 yerleşim biriminin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Bekir Keskin
 

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