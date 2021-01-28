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Ukrayna'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti

Ukrayna'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti
Ukrayna'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti

Ukrayna genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, birçok bölgede hayatı durma noktasına getirdi.

Ukrayna'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti - Tıkla İzle

Ukrayna, yoğun kar yağışı ve sert hava koşulları ile mücadele ediyor. Ülkede sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı, birçok bölgede ulaşımı durma noktasına getirirken, birçok bölgede kara hazırlıksız yakalanan sürücüler nedeni ile trafik kazaları meydandan kaçamadı.

Kar yağışından en çok etkilenen şehirlerden biri olan Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da ise, 50'ye yakın trafik kazası yaşanırken, şehirde yaklaşık 500'e yakın ağaç yayaların, evlerin ve araçların üzerine devrildi. Odessa'yı diğer şehirlere bağlayan şehirlerarası yollar yoğun kar yağışı nedeni ile kapanırken, çevreyolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı yerleşim bölgelerinde ise elektrik kesintileri yaşandı.

Bekir Keskin
 

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