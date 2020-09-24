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Ukrayna'da 'Ortak Kuvvetler 2020' tatbikatında Türk İHA'ları da yer aldı

Ukrayna'da 'Ortak Kuvvetler 2020' tatbikatında Türk İHA'ları da yer aldı
Ukrayna'da 'Ortak Kuvvetler 2020' tatbikatında Türk İHA'ları da yer aldı

NATO ülkelerinin de dahil olduğu askeri tatbikatta, Türk İHA’ları dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı, Ukrayna'nın Güney bölgesindeki Odessa ve Nikolayev şehirleri arasında kalan Kinburn Spit bölgesinde gerçekleştirilen tatbikat göz kamaştırdı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bu tür tatbikatlar, düşmana uygulanacak operasyonlar için benzersiz bir deneyim kazanılmasına olanak sağlar. Tatbikatta Vilha ve Uragan roket sistemlerinin yanı sıra, insansız hava aracı Bayraktar da yer aldı. Ukrayna Donanması'na ait Neptün füze sistemi de ilk kez geniş çaplı yer aldı. Ortak Kuvvetler 2020 tatbikatı başarılı geçmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bekir Keskin

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