İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ukrayna'da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor

Ukrayna'da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor
Ukrayna'da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor

Ukrayna’nın farklı şehirlerinde devam eden çatışma ve patlamalar ülke genelinde büyük paniğe neden oldu.

Ukrayna’da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor - Tıkla İzle

Ukrayna'da Rusya tarafından başlatılan bombardımanlar farklı kentlerde devam ediyor. Rus birlikleri, Odessa, Kiev, Harkov başta olmak üzere tüm ülke genelinde askeri noktaları vurdu. Odessa kentindeki askeri bir depoya Rus roketinin düşme anları güvenlik kamerasına kaydedilirken, Gostomel kentinde ise gökyüzünde dumanların yükseldiği ve askeri helikopterler görüldü.

Yerel basın, vurulan Ukrayna ordusuna ait askeri konvoyun alevli görüntüsünü yayınlarken Kiev'e 20 kilometre mesafedeki Vışhorod şehrinde helikopterlere saldırı anı görüntülendi. Kiev bölgesindeki Brovary kentinde de askeri noktaların vurulması sonucu gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Kiev yönetimi ise saldırmayacağını ve sadece kendisini savunacağını açıklarken Ukraynalılar, büyük panik içinde marketlere, eczanelere, bankalara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

Bekir Keskin
 

İLGİLİ HABER
Rusyadan Ukraynaya füze saldırısı: 18 ölü Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 18 ölü
İLGİLİ HABER
İstanbulda Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem İstanbul’da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem
İLGİLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz: Ukraynaya saldıran Rusya ağır bir bedel ödeyecek Almanya Başbakanı Scholz: 'Ukrayna'ya saldıran Rusya ağır bir bedel ödeyecek'
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.