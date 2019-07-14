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Ukrayna'da Rus yapımı Mİ-2 tipi helikopter düştü: 1 ölü

Ukrayna'da Rus yapımı Mİ-2 tipi helikopter düştü: 1 ölü
Ukrayna'da Rus yapımı Mİ-2 tipi helikopter düştü: 1 ölü

Ukrayna’nın Rusya sınırında bulunan Sumi bölgesine Rus yapımı Mİ-2 tipi helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya sınırında bulunan Sumi bölgesinde Rus yapımı Mi-2 tipi bir helikopterin düştüğünü açıkladı. İlaçlama için kullanılan helikopterin bir tarlaya düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği kaydedildi. Yapılan açıklamada kazanın Ukrayna tarafından gerçekleştiği, helikopteri Ukrayna'ya ait olduğu ve ilaç püskürtme sırasında yaşanan bir aksaklık nedeniyle pilotun kontrolü kaybettiği bildirildi. 

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından helikopterde çıkan yangının söndürüldüğü fakat kendisini helikopterden dışarıya atamayan pilotun yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edilirken ilk incelemelere göre kazanın pilotaj hatası yüzünden gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor.  

Erhan Altıparmak

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