Ukrayna'da sivil konvoya füze saldırısı: 23 ölü, 28 yaralı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzalamasından saatler sonra saldırı meydana geldi. Gece saatlerinde Rusya ile Ukrayna orduları arasında yaşanan çatışmalar sırasında Rus tarafından fırlatıldığı öne sürülen bir füzenin sivil konvoya isabet ettiği belirtildi. Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 23 sivilin öldüğünü, 28 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Erhan Altıparmak



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