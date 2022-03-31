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Ukrayna'da sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları imha edildi

Ukrayna'da sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları imha edildi
Ukrayna'da sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları imha edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçların imha edildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

Ukrayna’da sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları imha edildi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçlarını düzenlediği topçu saldırısıyla vurdu. Bakanlık, insansız hava aracı (İHA) ile anbean kayıt altına alınan saldırı anına ait görüntüleri paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca, 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Açıklamada, 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 614 tank ve bin 735 askeri zırhlı teknik aracın da imha edildiği ifade edildi.

Bekir Keskin

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