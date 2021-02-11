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Ukrayna'da Sputnik V aşısı resmi olarak yasaklandı

Ukrayna'da Sputnik V aşısı resmi olarak yasaklandı
Ukrayna'da Sputnik V aşısı resmi olarak yasaklandı

Ukrayna’da Rusya tarafından korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısı, Bakanlar Kurulunun aldığı kararla resmi olarak yasaklandı.

Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, Rusya üretimi olan ve korana virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının ülkede kullanımı resmi olarak yasaklandı. Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan resmi açıklamada, “Ukrayna Parlamentosu tarafından agresif olarak kabul edilen ülkeden, Covid-19'a diğer bir adıyla SARS-CoV-2'ye karşı üretilmiş aşı ya da diğer tıbbi malzemelerin temini yasaklanmıştır” ifadesi yer aldı.

“Ruslar üzerimizde deney yapamayacak”

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Parlamentosu, Rusya'da korona virüse karşı üretilen “Sputnik V” aşısının ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onaylamıştı. Ukraynalı milletvekili Viktoriya Syumar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Ukrayna Parlamentosu Sağlık Komisyonu, agresif ülke Rusya'nın ürettiği korona virüs aşısı Sputnik V'in satışını Ukrayna genelinde yasakladı. Rusya, böylelikle kendi şüpheli aşı deneylerini Ukraynalılar üzerinde yapamayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Bekir Keskin
 

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