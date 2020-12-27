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Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen cani 3 kişiyi öldürdü

Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen cani 3 kişiyi öldürdü
Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen cani 3 kişiyi öldürdü

Ukrayna’da Süpermen kıyafeti giyen bir cani, 3 kişiyi öldürdü.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde Süpermen kıyafeti giyen 26 yaşındaki bir kişi dükkanına gittiği arkadaşı ile tartışmaya başladı. 26 yaşındaki adam, tartışma sonucu arkadaşını iple boğarak öldürdü. Cinayetin ardından izlerini örtmek için öldürdüğü arkadaşının evine giden cani, öldürdüğü arkadaşının ev arkadaşını ve 79 yaşındaki annesini öldürdü.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cinayeti işleyen kişinin Süpermen kıyafeti giydiğine dikkat çekilerek, bu kişinin daha önce de sabıkalı olduğu aktarıldı. Bakanlık, sorguya alınan ve ardından mahkemeye sevk edilen saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.

Zanlının sorgusunda ilk cinayeti tartışma sonucu işlediğini sonraki 2 cinayeti ise tanıklık edebilecekleri gerekçesiyle yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Erhan Altıparmak

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