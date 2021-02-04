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Ukrayna'da termik santralde patlama sonrası hastane yangını: 4 ölü, 2 yaralı

Ukrayna'da termik santralde patlama sonrası hastane yangını: 4 ölü, 2 yaralı
Ukrayna'da termik santralde patlama sonrası hastane yangını: 4 ölü, 2 yaralı

Ukrayna’nın Zaporoji bölgesindeki termik santralde dün akşam meydana gelen patlama sonrası bölgedeki bir hastanede fişe bağlı olan sağlık ekipmanlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın Zaporoji bölgesindeki termik santralde dün akşam yerel saatle 19.27'de patlama meydana gelmişti. Patlamadan sonra bölgedeki birçok noktada elektrik kesintileri yaşanmıştı. Termik santraldeki yangından sonra saatler 23.25'i gösterdiğinde aynı bölgede Gvardiyskiy Bulvarı'nda bulunan hastanede fişe bağlı olan sağlık ekipmanlarının kısa devre yapması sonucunda yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine 16 araç ve 60 personelle intikal eden itfaiye ekiplerinin saatler sonra yangını kontrol altına alabildiği aktarıldı. Hastaneden kendi imkanlarıyla çıkamayan ve içerde kalan 8 kişi, yapılan operasyon sonucu tahliye edilirken, 1 doktor ve yoğun bakım ünitesine bağlı 3 hasta hayatını kaybetti. 2 hasta ise ağır yaralı şekilde başka bir hastaneye kaldırıldı.
Saat 19.27'de termik santralde çıkan yangının ve elektrik kesintilerinin hastanedeki yangına sebep olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

“Kanun önünde hesap verecekler”

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Stepanov, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerine derinden taziyelerimi iletiyorum. Zaparoji'de hastanede çıkan yangın sebebiyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Yapılan incelemeler sonucunda trajediye sebep olanlar kanun önünde hesap verecekler" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin
 

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