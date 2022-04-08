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Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var
Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin, Rus ordusunun Kramatorsk kentindeki sivillerin tahliye için beklediği tren garına saldırı gerçekleştirdiğini, onlarca ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var - Tıkla İzle

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 44. güne girildi. Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna saldırı 2 roketle saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kamyshin saldırının bilançosunda dair, "Kramatorsk tren istasyonuna 2 roketle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Bu, şehir halkına ve ulaşım altyapısına düzenlenmiş doğrudan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Can sayısı 39'a yükseldi

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) Sözcüsü Artem Dehtyarenko yaptığı açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini, 4'ünün çocuk olduğunu bildirdi.

"4 bin kişi istasyonda tahliye bekliyordu"

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Goncharenko ise tren istasyonuna yönelik verdiği bilgide, "4 bin kişi istasyonda tahliye bekliyordu. Düşman bu insanları öldürmek istedi. Yüzde 90'ı yaşlı insanlar, çocuklar ve kadınlardı. Çok fazla ayağını, elini kaybeden yaralı var. 30-40 cerrah hastanede müdahale ediyor hastalara" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin

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