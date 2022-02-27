Ukrayna'da üretilen dünyanın en büyük kargo uçağı bombalandı

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor. Saldırıların Gostomel şehrinde de şiddetini artırmasının ardından Rus birlikleri, Ukrayna üretimi olan dünyanın en büyük kargo uçaklarından birini de bombaladı. Korona virüs salgınında aktif olarak kullanılan ve tonlarca malzeme taşıyabilen devasa kargo uçağı Antonov An-225 tipindeki “Mriya” isimli uçaklardan biri olan devasa uçak, Gostomel şehrindeki askeri hangarların birinde Rus bombardımanı altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna'nın ASELSAN'ı olarak kabul edilen Ukroboronprom (UOP) tarafından da bombalama haberinin doğrulanmasının ardından Dışişleri Bakanı Kuleba sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, uçağın fotoğrafını paylaşarak, “Bu gördüğünüz dünyanın en büyük uçağıydı. Mriya yani Ukrayna dilinde rüya demek. Rusya bizim Mriya'mızı yok etmiş olabilir ancak güçlü, özgür, demokratik bir Avrupa devleti olma hayalimizi asla yıkamayacak. Galip gelen biz olacağız” ifadelerini kullandı.

Ukroboronprom (UOP) tarafından yapılan açıklamada da, “İşgalciler tarafından Antonov An-225 tipindeki kargo uçağı imha edilmiştir. İşgalcilerin parasıyla yeniden yapılacaktır” denildi.

Bekir Keskin