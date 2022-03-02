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Ukrayna'da vatandaşlar roketli saldırıya markette yakalandı

Ukrayna'da vatandaşlar roketli saldırıya markette yakalandı
Ukrayna'da vatandaşlar roketli saldırıya markette yakalandı

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde vatandaşlar, Donetsk'teki Rusya'nın kontrolündeki Petrovski kentinde bir marketten alışveriş yaptıkları sırada roket saldırısına yakalandı. Markette kadınlar yere yatarak korunmaya çalışırken markette çalışan bir kadın ise o anlarda terazide siparişleri tartmaya devam etti.

Ukrayna'da vatandaşlar roketli saldırıya markette yakalandı - Tıkla İzle

Rusya ile Ukrayna askerlerinin çatışmalarını en yoğun sürdürdüğü Donbass Bölgesi'nden yeni çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya, Donbass'ta ilerleyişini sürdürürken Ukrayna tarafı da şok baskınlarıyla kaybettiği toprakları geri almaya çalışıyor. Akşam saatlerinde Donetsk'teki Rusya'nın kontrolündeki Petrovski kentine Ukrayna askerleri tarafından operasyon düzenlendi.

Bu kez Ukrayna mevzilerinden çok namlulu roketatarlar ile kente ateş açıldı. Bu sırada bir grup kadın ise kentte yer alan bir markette alışveriş yaparken roket saldırısına yakalandı. Marketteki kadınlar kendilerini yere yatarak korumaya çalışırken, cep telefonuyla yaşanan panik anlarını görüntüleyen başka bir kadın ise yerde yatan kadınları, "Kızlar yatın, kalkmayın" diye uyardı.

Bir süre devam eden roket saldırılarının sona ermesinin ardından kadınlar ayağa kalktı. Müşteriler roketli saldırılar sırasında büyük korku yaşarken, o anlarda ise market çalışanı bir kadın, 2014 yılından beri bölgesindeki çatışmalara alıştığını belirterek terazide siparişleri tartmaya devam etti. Saldırılara aldırış etmeyen market çalışanına diğer kadınlar takılmayı ihmal etmezken, roketli saldırılardan sonra müşteriler market çalışanının umursamaz tavırlarına uzun uzun kahkaha attı.

Erhan Altıparmak
 

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