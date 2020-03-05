Ukrayna'da yeni hükümet kuruldu

Ukrayna Parlamentosu Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada, Başbakan Aleksey Gonçaruk'un istifa dilekçesi kabul edildi. Gonçaruk'un başbakanlık görevi sona erdiği için Bakanlar Kurulu da düştü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy‘in parlamentoya önerdiği başbakan adayı Denis Şmigal, yapılan ikinci oylamada 291 milletvekilinin oyuyla başbakan oldu. Yeni atanan Başbakan Denis Şmigal‘in önerdiği bakanlar kurulu listesi Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'da onaylandı.

Bakanlar Kurulunda, eski kabineden İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhail Fedorov, Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy ve Adalet Bakanı Denis Malyuka görevlerinde kaldı.

Ukrayna'da yeni Bakanlar Kurulu şu isimlerden oluştu:

Devlet Bakanı Oleg Nemchinov

Gazi İşlerinden Sorumlu Bakan Sergey Bessarab

Gençlik ve Spor Bakanı Vadim Gutzeit

Sağlık Bakanı Ilya Yemets

Sosyal Politika Bakanı Marina Lazebnaya

Maliye Bakanı Igor Umansky

Topluluklar ve Bölgeler Kalkınma Bakanı Alexei Chernyshev

Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Bölgeleri Yeniden Bütünleştirme Bakanı Alexei Reznikov.