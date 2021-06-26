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Ukrayna'da yıldırım düşen evin çatısında yangın

Ukrayna'da yıldırım düşen evin çatısında yangın
Ukrayna'da yıldırım düşen evin çatısında yangın

Ukrayna’da müstakil bir eve yıldırım düşmesi sonucu evin çatı katında yangın çıktı.

Ukrayna’da yıldırım düşen evin çatısında yangın - Tıkla İzle

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Belogorodka kasabasında bir evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin ardından evin çatı katında yangın çıktı.

Evin bölgede bulunan diğer evlerden uzak olması olası faciayı engelledi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatı katının tamamen alevlere teslim olmasının ardından olaya müdahale ederken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden biri olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bekir Keskin
 

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