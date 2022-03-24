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Ukrayna'daki çatışmalarda yaralanan çocuklar Lviv'e getirildi

Ukrayna'daki çatışmalarda yaralanan çocuklar Lviv'e getirildi
Ukrayna'daki çatışmalarda yaralanan çocuklar Lviv'e getirildi

Ukrayna’da yaşanan çatışmalarda yaralanan onlarca çocuk, günlerce kaldıkları sığınak hastanelerinden çıkartılarak Lviv’e getirildi.

Ukrayna'daki çatışmalarda yaralanan çocuklar Livv’e getirildi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından en fazla etkilenen çocuklar oluyor. Kiev ve Harkov'da günlerce bombardıman altında kalan ve yaralanan çocuklar hastanelerde tedavi ediliyor.

Yaralandıktan sonra günlerce sığınak hastanelerde tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, çok zor şartlar altında Liviv'de bulunan Lviv Regional Children's Hospital Hastanesi'ne getirildi. Çocukların yaşadığıtravmayı atlatabilmeleri için psikolojik destek de sağlanırken, her türlü ihtiyaçları da gideriliyor.

Annesiyle birlikte hastaneye gelen 10 yaşındaki Eleina, “Orada patlamalar başladı ve daha sonra camlar kırıldı. Uçaklar uçuyor ve tanklar geçiyordu, çok korktum” dedi.

Doktor Viktoria ise genelde kendilerine gelen çocukların kronik hastalıkları olan çocuklar olduğunu belirterek, “Bize gelen çocuklar savaş bölgesinden gelen çocuklar. Bu çocuklar genellikle kronik hastalığı olan çocuklar. Savaşta çocukların stresleri arttı ve hastalıklarında ilerleme oldu. Çocukların tedavisi şimdilik devam ediyor. Hepsini sürekli kontrol ediyoruz, şu anda durumları kontrol altında” ifadelerini kullandı.

Viktoria, “Eleina'nın durumunu testleri yapıldıktan sonra daha detaylı incelemek istiyoruz. Bu çocuğun bağırsakları ile ilgili sorunları olduğunu biliyoruz. Annesi bilgilendirildi, hasta bilgilendirildi. Burada tedavi edilecek ya da yurt dışına gönderilecek” dedi.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

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