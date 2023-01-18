Ukrayna'daki helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti!

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopter düştü. İçişleri Bakanlığına ait helikopterin düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 15'i çocuk 29 kişi de yaralandı. Kiev Emniyet Müdürü Ihor Klymenko, helikopterde 9 kişinin bulunduğunu ifade ederek ölenler arasında 3 çocuk bulunduğunu söyledi.

Klymenko ayrıca kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky'nin de hayatını kaybettiğini doğrulayarak, “Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrsky, Bakanın Birinci Yardımcısı ve Müsteşarı da hayatını kaybetti” dedi.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kaza sırasında anaokulunda öğrenciler ve çalışanlar vardı. Herkes tahliye edildi” ifadelerini kullandı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Victor Levchuk

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