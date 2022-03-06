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Ukrayna'daki Rus saldırılarında 38 çocuk öldü, 71 çocuk yaralandı

Ukrayna'daki Rus saldırılarında 38 çocuk öldü, 71 çocuk yaralandı
Ukrayna'daki Rus saldırılarında 38 çocuk öldü, 71 çocuk yaralandı

Ukrayna parlamentosu Rada'nın İnsan Hakları Komiseri Lyudmila Denisova, Rusya'nın saldırılarının ilk gününden itibaren 38 çocuğun öldüğünü, 71 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 11. gününde sivil can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Tüm dünyanın tepkisini çeken Rus saldırılarına ilişkin ürküten rakamlar Ukrayna parlamentosu Rada'nın İnsan Hakları Komiseri Lyudmila Denisova'dan geldi.

Denisova, 11 gün boyunca Rus saldırılarıyla ilgili rakamlar aktararak, "6 Mart 2022 günü saat 12.00 itibariyle, Rus işgalinin başlangıcından bu yana, Ukrayna'da 38 çocuk öldürülmüş ve 71 çocuk yaralanmıştır. Sayı hakkında şu anda kesin bir bilgi vermek mümkün olmadığı için bu veriler kesin değildir" dedi. Denisova ayrıca, Çernihiv, Irpin ve Kiev bölgelerinde Rusların sivillere yönelik saldırılar planladığını ve bu nedenle sivil can kayıplarının daha da artabileceğini sözlerine ekledi.

Erhan Altıparmak
 

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