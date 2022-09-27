Ukrayna'daki sözde referandumlarda resmi olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım desteklendi

Ukrayna'dan 2015 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya ve Herson bölgelerinde halk Rusya Federsayonu topraklarına katılım için düzenlenen sözde referandumlarda oy kullandı.

“Milyonlarca Donbass sakini seçimini yaptı”

İlk sonuçların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Genel Sekreteri Andrey Turçak'ta açıklama yaptı. Seçimlerin meşru olduğunu savunan Turçak, "Referandum herkes için şeffaftı. Meşru olduğu şüphesiz. Milyonlarca Donbass sakini seçimini yaptı" dedi.

Erhan Altıparmak



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