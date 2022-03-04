Ukrayna'daki Türk vatandaşları Moldova'dan İstanbul'a doğru yola çıktı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla başlayan göç dalgası devam ediyor. Birçok ülke vatandaşları gibi Türk vatandaşları da Ukrayna'dan ayrılıyor. Ukrayna'dan Moldova'ya kendi imkanları ya da toplu taşıma araçlarıyla gelen Türk vatandaşları, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği'nin ücretiz olarak organize ettiği 3 tahliye otobüsü ile Kişinev'den İstanbul istikametine doğru yola çıktı.

"Allah devlete zeval vermesin"

Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni eden Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer, "Bugün artık sayıyı unuttuk sanırım 8. veya 9. otobüsümüzü gönderiyoruz. Bir otobüs daha var arkada ve 2 otobüsümüz daha gelecek. Dün gece, daha önce olduğu gibi pek çok vatandaşımızı Büyükelçiliğimizde misafir etmeye çalıştık. Şimdi de Türkiye'ye yolcu ediyoruz. Allah yollarını açık etsin. Türkiye Cumhuriyeti devleti elinden geleni yaparak sanıyorum tamamına yakın bir kısmını 3'te 2'sini şu an tahliye etmiş durumda. Gerek Romanya üzerinden, gerek Ukrayna'nın kuzeyinden Romanya'dan uçakla da alınanlar oldu. Demiryolu, karayolu. Allah devlete millete zeval vermesin. Hepimize güç versin bir daha da böyle bir dert göstermesin diyorum" şeklinde konuştu.

"Bizi vatanımıza kavuşturacaklar"

Tahliye edilenler arasında olan İbrahim Halil Yıldız, Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer nezdinde tüm elçilik çalışanlarına, kendilerini vatana kavuşturacakları için teşekkür ederek, "Bugün Kişinev'de Türk Büyükelçiliği'nin yakınında Türk vatandaşlarını tahliye için toplandık. Üç otobüs çıkacağız yola. Sayın Büyükelçimiz Halil bey de yanımızda ve desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Elçiliğimizin bütün desteklerini gördük. Bizi 3 gün Büyükelçilikte misafir ettiler. Kendileri 10 gündür tahliye ile meşguller çok yorgunlar. Allah onlardan razı olsun vatanımıza milletimize kavuşturacaklar bizi" şeklinde konuştu.

Bekir Keskin



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