Ukrayna'daki yoğun kar yağışı 108 yerleşim yerini elektriksiz bıraktı

Ukrayna, günlerdir devam eden kar yağışları ile mücadele ediyor. Başkent Kiev başta olmak üzere, Odessa ve Nikolayev kardan en çok etkilenen şehirler oldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Odessa ve Nikolayev'de toplam 108 yerleşim biriminde elektrik kesintilerinin yaşandığı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle 500'e yakın ağacın devrildiği ve 50'ye yakın kazanın yaşandığı Odessa'da da hava durumu olumsuz seyrederken, kapanan ve sınırlama getirilen yollara yönelik yapılan açıklamada, “M-05 Kiev-Odessa, M-15 Odessa-Reni, M-16 Odessa-Kuçurgan, M-13 Kropivnitskiy-Platonova karayollarında ağır ticari yük arabalarının geçişi yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kiev'den kameralara yansıyan görüntülerde, bazı vatandaşların kötü hava şartlarına rağmen -3 derecede karlar altında çalıştığı görüldü.

“Birinci tehlike seviyesi ilan edildi”

Ülkede süren olumsuz hava şartlarına yönelik Ukrayna Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “30 Ocak-1 Şubat arasında ülkenin güneydoğu bölgesi hariç kuzey bölgesi, Harkov, Odessa, Nikolayev, Kirovoradskiy, Dnepropetrovsk bölgesinde yoğun kar yağışı, yer yer buzlanma ve saatte 15-20 kilometre hızla esen rüzgar bekleniyor. Bu bölgelerde de birinci derecede tehlike seviyesi ilan edildi” denildi.

Bekir Keskin

