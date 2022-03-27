Ukrayna'dan 3 çocuğu ve kanser hastası eşiyle gelen savaş mağduru kadının zorlu yolculuğu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından 3 çocuğunu ve kanser hastası olan eşini kurtaran Sevinç Akverdiyeva Türkiye'ye geldi. Ukraynalı eşi kanser hastası olduğu için ülkeden çıkışına izin verildi. Siren seslerini duyduğunda çocuklarını alıp mescitte saklandığını belirten Akverdiyeva, sürekli bombalar başımıza düşecek mi diye endişe içinde olduğunu söyledi.

Orada yaşanan savaşın Türkiye'de yapılan haberlerle birebir aynı olduğunu aktaran Sevinç Akverdiyeva, “Şu anda orada durumlar çok kötü. Ruslar yaptığı haberlerde bizim kendi kendimizi vurduğumuzu söylüyor ama kesinlikle öyle bir şey yok. Hava saldırısı öncesi sirenler çaldığında ben çocuklarımı ve eşimi alıp mescitte saklanırdım. Bomba seslerini duyunca yerimizde durup sıkışıp kalıyoruz. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Sürekli başımıza bombalar düşecek mi diye korku içinde yaşıyorduk. Kiev'de çocukların gözü önünde çatışmalar oluyor. O anları ne kadar anlatsam da bitiremem. Savaşın boyutu Türkiye'nin haberlerinde anlatıldığının aynısıdır. Ruslar yalan haberler yapıyor.

3 çocuğu ve kanser hastası olan Ukraynalı eşiyle çok büyük zorluklar yaşadığını ve yardıma muhtaç kaldıklarını ifade eden Akverdiyeva, “Moldova'da yardım yapılacak diye geldik ama herhangi bir yardım olmadı. 11 saat sınırlarda kaldık. Türkiye kendi vatanımız olduğu için geldik. Çocuğumun ateşi çıkıyor ve eşim de sürekli bayılıyor. Ukrayna'da çok Müslüman var. Biz Moldova sınırına yetişine kadar kalbimiz korkudan çarpıyordu. Yollarda bariyerler vardı. Askerler bizi sürekli durdurup yüzümüze ışık vuruyorlardı. Çocuklarım da yol boyunca çok korktu. Yollar korkunç şekilde tank ve askerlerle doluydu. Çok şükür geldik vardık” ifadelerini kullandı.

Mehmet Basmacı

