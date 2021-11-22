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Ukrayna'dan Belarus sınırında askeri tatbikat

Ukrayna'dan Belarus sınırında askeri tatbikat
Ukrayna'dan Belarus sınırında askeri tatbikat

Ukrayna, göçmen krizi yaşadığı Belarus sınırında askeri tatbikat düzenledi.

Ukrayna’dan Belarus sınırında askeri tatbikat - Tıkla İzle

Ukrayna ve Belarus arasında yaşanan göçmen krizi devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus sınırında askeri tatbikat düzenlendiği bildirildi. Askeri tatbikatın Ukrayna'nın Belarus sınırına yakın bölgesi Jitomir'de yapıldığı aktarılan açıklamada, tatbikata hava indirme birliklerinin katıldığı ve tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldığı kaydedildi. Tatbikatta bir düşman hedefine saldırı için havadaki birliklerin ve zırhlı personel taşıyıcıların inişinin simüle edildiği açıkladı. Söz konusu tatbikata, hem hava hem de kara birliklerinin katıldığı ifade edildi.

Bekir Keskin

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