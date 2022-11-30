Ukrayna'dan diplomatik misyonlarına güvenliği güçlendirme talimatı

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Ukrayna Büyükelçiliğine bombalı zarf ile düzenlenen saldırının ardından Ukrayna harekete geçti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın, bombalı saldırının ardından Ukrayna'nın diplomatik misyonlarına güvenliği güçlendirme talimatı verdiğini belirterek, İspanyol yetkililere bu saldırıyı acilen soruşturma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Madrid'de bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'ne yerel saatle 13.00 sularında gelen zarfın açılması sonucu patlama meydana gelmiş, 1 büyükelçilik çalışanı hafif şekilde yaralanmıştı. İspanya Ulusal Mahkemesi saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

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