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Ukrayna'dan gelen bu görüntü herkesi ağlattı

Ukrayna'dan gelen bu görüntü herkesi ağlattı
Ukrayna'dan gelen bu görüntü herkesi ağlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, AFAD koordinasyonunda gönderilen mobil yardım tırı savaş bölgesine ulaştı. Bölgeden gelen görüntü ise herkesi ağlattı.

Ukrayna'dan gelen bu görüntü herkesi ağlattı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları 20 gündür aralıksız sürerken, sivillerin bölgelerden tahliyesi de devam ediyor. Bölgede kalan vatandaşlar için ise AFAD koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye mobil yardım tırı gönderildi. Bölgeye ulaşan tır, savaş mağdurları siviller için sıcak yemek dağıtımına başladı.

Türkiye'nin yardımı karşısında ise Ukraynalı vatandaşlar büyük vefa örneği göstererek Türk bayraklarına sarıldı. O anlarda ise gözyaşları sel oldu. Videoyu çeken Faik Akyüz de gözyaşlarını tutamadı. Hem canlı yayın yapan, hem de bölgedeki gelişmeleri aktaran Akyüz, "Gururumdan ağlıyorum. Var mı burada Türk'ten başka yardım gönderen. Hiç kimse yok. Bir tek Türkler var. Hastanemiz var. Gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük ülkesinin yardımları bunlar. Başka hiç bir ülkenin yardımı yok. Şu an insanlara para için yardım yapılmaz. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor. İnsanların yüzü gülüyor. Ne büyük ülkenin insanlarıyız" dedi.

Bölgeden gelen görüntüde, Türkiye'den gönderilen mobil yardım tırlarından yemek alan Ukraynalı vatandaşların yüzündeki mutluluk görülüyor. Bazı çocuklar savaşın gölgesinde yardım tırlarından faydalanırken, yüzlerindeki mutlulukta görülüyor.

REFİK FİDAN
 

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