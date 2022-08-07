Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemilerin denetimleri tamamlandı

Denetimleri tamamlanan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüntülenen gemi İngiltere'ye doğru yol aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" çerçevesinde Ukrayna'dan dün akşam saatlerinde gelen ve İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyinde demirlediği noktada denetlendi.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından gerçekleştirilen denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü. Denetimleri tamamlanan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüntülenen gemi İngiltere'ye doğru yol aldı.

Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere gelen Liberya bandralı "Osprey S" isimli gemi de, İstanbul'un kuzeyine demirlemişti.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, gemiye gelerek denetimlerini yaptı. Yaklaşık iki saat süren denetimlerin tamamlanmasının ardından boş gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na doğru hareket edecek.

'Polarnet' gemisinde de denetimler tamamlandı

Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden "Polarnet" isimli 12 bin tonluk mısır yüklü gemi, dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirlemişti.

"Rojen" ve "Osprey S" isimli gemilerdeki denetimlerini tamamlayan heyet, buradan "Polarnet" adlı gemiye geçerek saat 12.35 sıralarında denetimlerine başladı.Gemideki denetimler yaklaşık iki saat sürdü.

Gemideki denetlemenin sona ermesiyle birlikte geminin İstanbul Boğazı'ndan geçerek yarın sabah saatlerinde Kocaeli'nin Derince Limanı'na ulaşması öngörülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi, İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, 12 bin ton mısır getiren ve Derince/Kocaeli'ye gidecek Polarnet isimli gemide, Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimlerini tamamladı. Gemiler seyrine devam edecek" denildi.

Gülşah Kahveci - Furkan Duman-Utku Şimşek



