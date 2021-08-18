İhlas Haber Ajansı

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Ukrayna'dan Johnson & Johnson aşısına onay

Ukrayna'dan Johnson & Johnson aşısına onay
Ukrayna'dan Johnson & Johnson aşısına onay

Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, ABD merkezli Johnson & Johnson firmasının ürettiği Janssen isimli Covid-19 aşısının kullanımına onay verildi.

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Johnson & Johnson firmasının Janssen isimli korona virüs aşısının özel firma tarafından kullanımını resmi olarak onaylanmadan önce ülkeye getirilmesine onay vermiş ve 500 dozluk teslimat Ukrayna Sağlık Bakanlığının onayıyla resmi olarak gerçekleşmişti. Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda alınan yeni kararla, Janssen aşısı resmi olarak onaylanırken, Ukrayna'da vatandaşlara uygulanabilecek korona virüs aşıları listesine girdi. Onayın ardından söz konusu aşıyı olanlar Ukrayna'ya giriş yapabilecek.

Bekir Keskin

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