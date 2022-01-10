İhlas Haber Ajansı

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Ukrayna'dan Kazakistan protestolarına destek

Ukrayna'dan Kazakistan protestolarına destek
Ukrayna'dan Kazakistan protestolarına destek

Ukraynalılar, Kazakistan protestolarına “Putin’e hayır” pankartları ile destek verdi.

Ukraynalılar Kazakistan'daki protestolara destek verdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkov şehrinde dün düzenlenen gösterilerde “Putin'e hayır” pankartı dikkat çekerken, Ukrayna ve Kazakistan bayrakları birlikte dalgalandı.

Düzenlenen protesto ile bir araya gelen Ukraynalılar direniş çağrısında bulundu. Kiev'deki protestocular arasında yer alan Olga Angelova, “Diktatör Putin SSCB'yi zorla yeniden inşa etmek istiyor” dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal tartışmalarına da değinen Angelova, Ukraynalıların işgallere direneceğini ifade etti.

Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Tacikistan ülkelerinin yer aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Kazakistan'daki protestoları bastırmak amacıyla 2 bin 300 asker ve 250 askeri araç göndermişti. Kazakistan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, olayların başladığı günden bu yan 103'ü Alamatı kentinde olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti.

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