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Ukrayna'dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna'dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür
Ukrayna'dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yapılacak müzakerelerde yeni turun Türkiye’de düzenlenecek olmasından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 33 gündür devam ederken, iki ülkenin heyetleri müzakerelerdeki yeni tur için Türkiye'de yarın bir araya gelecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştük. Barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılacak olmasından dolayı Türkiye'ye minnettarım. Türkiye'nin arabuluculuğunda bu görüşmelerin Ukrayna'ya barışı getirmesini ve güvenliğin sağlanmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin

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