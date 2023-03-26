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Ukrayna'dan nükleer silah yanıtı: 'Kremlin, Belarus'u rehin aldı'

Ukrayna'dan nükleer silah yanıtı: 'Kremlin, Belarus'u rehin aldı'
Ukrayna'dan nükleer silah yanıtı: 'Kremlin, Belarus'u rehin aldı'

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus’a nükleer silah yerleştirileceği açıklamasına ilişkin, "Kremlin, Belarus'u nükleer rehin aldı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Belarus'a nükleer silah yerleştireceklerini açıklamasının ardından Ukrayna'dan yanıt geldi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirilmesine ilişkin açıklaması, Belarus toplumunda Rusya ve Putin'e yönelik olumsuz algı ve kamuoyu reddini en üst düzeye çıkarıyor. Ülkenin iç istikrarsızlaşmasına doğru atılan bir adım. Kremlin, Belarus'u nükleer rehin aldı" ifadelerini kullandı.

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