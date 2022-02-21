Ukrayna'dan Rusya'ya 'sabotajcı-istihbaratçı' yalanlaması

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Rusya'ya geçmeye çalışan 5 kişilik “sabotajcı-istihbaratçı” grubun etkisiz hale getirildiğini açıklamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın açıklamasını yalanladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuleba, “Hayır, Ukrayna YAPMADI” başlığıyla paylaştığı gönderide Ukrayna'nın Donetsk ile Lugansk'a, saldırmadığını, Rusya sınırına sabotajcı gruplar veya zırhlı araçlar göndermediğini, Rusya topraklarını ve sınır geçiş noktalarını bombalamadığını, sabotaj düzenlemediğini belirtti. “Ukrayna bu tür eylemleri planlamaz” ifadelerini kullanan Kuleba, “Rusya, yalan üretim fabrikanızı hemen durdurun” dedi.

Rusya'nın açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah 06.00 sıralarında Rostov bölgesindeki Mityakinskaya köyü yakınlarında Rus topraklarına sızmaya çalışan 5 kişi tespit edildi. Çatışmalar sonucunda Rusya Federasyonu sınırlarını ihlal eden sabotajcı-istihbaratçı grubun 5 mensubu etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda Rus askeri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafızlarından yaralı veya kayıp olmadı" denilmişti.