Ukrayna'dan Suriye'ye yaptırım

Suriye, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının ardından Ukrayna, dün Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye ile tüm ilişkilerin kesildiği resmi olarak duyurularak, “Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde geçici olarak işgal edilen bölgelerin sözde ‘bağımsızlığını' tanıma kararını şiddetle kınıyor. Bu kararı Ukrayna'ya karşı dostça olmayan bir eylem, devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir ihlal ve Ukrayna hukukunun, BM Sözleşmesinin ve uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ağır ihlali olarak görüyoruz. Suriye rejiminin, Kremlin küratörlerinin emriyle Donetsk ve Luhansk'taki Rus işgalci yönetimlerine sahte bir öznellik kazandırmaya çalıştığına şüphe yok” denildi.

“Diplomatik ilişkiler kesildi”

Suriye ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtilen açıklamada, “Bu dostane olmayan adıma cevaben Ukrayna, 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 2. maddesi uyarınca, konsolosluk ilişkileri kesilmeksizin Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini ilan eder” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Suriye'ye karşı ticaret ambargosunun yanı sıra tüzel ve bireysel kişilere de yaptırımların uygulanacağı aktarıldı. Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın da Suriye ile ilgili ifadelerine yer verilen açıklamada, “Duruşumuz net. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamaya yönelik her türlü girişime mümkün olduğunca sert yanıt veriyoruz ve diplomatik cephe de dahil olmak üzere mevcut tüm yollarla ulusal çıkarları koruyoruz” denildi.

Esad'ın, Suriye halkına karşı suç işlediğine vurgu yapıldı

Beşar Esad'ın, Suriye halkına karşı suç işlediğine vurgu yapılan açıklamada, “Ukrayna tarafı, Beşar Esad rejiminin Suriye halkına karşı işlediği suçlarla bağlantılı olarak 2016 yılında Ukrayna'nın Şam Büyükelçiliğini kapatmış ve 2018'de Ukrayna'daki Suriye Büyükelçiliği'nin kapatılması emrini vermişti. Suriye'deki Ukraynalıların işlemleri, Lübnan'daki Ukrayna Büyükelçiliği tarafından yürütülüyor” ifadelerine yer verildi.

Erhan Altıparmak