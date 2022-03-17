Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycanlılar İstanbul'da misafir edildi

Ukrayna'dan tahliye edilen kadın ve çocuklardan oluşan 25 kişilik Azerbaycanlı grup, İstanbul Valiliği koordinesinde Esenler Belediyesi'nin tahsis ettiği Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'ne getirildi. Misafirlere, Esenler Belediyesi tarafından gıda, barınma ve temizlik imkânı sağlandı. Azerbaycanlı çocuklara oyuncaklar verildi. Türkiye'de misafirlikleri son bulan Azerbaycanlılar, servislerle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na götürüldü. Oradan da Azerbaycan'a doğru yola çıktı. 12 yaşındaki Meryem İbrahimova da Ukrayna'dan beri yanından ayırmadığı muhabbet kuşuyla memleketine dönmenin mutluluğunu yaşadı.

“Dnipro'ya bombalar attılar”

24 yıl Ukrayna'da yaşadığını ifade eden İlhami Nuriyeva, “Bir haftadır yoldayız. Dnipro'ya bombalar atmaya başladılar. Çocuklar korktu. Türk ve Azerbaycan milletimiz sağ olsun. Onların desteğiyle Allah'a şükür geldik. Türkiye'ye dün gece geldik. Daha önce Moldova'da, Romanya'da kaldık. Hepinizden Allah razı olsun. Otobüs bizi bekliyor. İnşallah bugün gidiyoruz” dedi.

“4-5 gündür Moldova'daydık”

Ukrayna'da yaşadıklarını anlatan Reyhan Mehmedova, “30 yıldır orada yaşıyoruz. Savaş başladığında çocuklarla orada kaldık. Bombalar atılınca biz mecbur çıktık. 4-5 gündür Moldova'daydık. Dün gece buraya geldik. Bütün devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Bizi burada karşılayanların hepsi sağ olsun. Yerleştirdiler, yedirdiler, içirdiler. Bizim başkanımız İlham Aliyev ve sizin muhteşem başkanınız Erdoğan çok destek verdi. Kadınlara ve çocuklara gösterilen hürmet için teşekkürler” diye konuştu.

“Çok korkuluydu”

Oğlunun Ukrayna'da kaldığını söyleyen Tahra Azizova, “Dnipro'da 40 yıldır yaşıyordum. Oğlum oranın vatandaşı. Orada kaldı. Dnipro'ya bomba attılar. Çok korkuluydu. On gün bodrumda yattık. Çok soğuktu. Oğlum orada, çocuklarını aldık, kaçtık. Bizim ve sizin başkanınızdan Allah razı olsun. Allah oradakileri de korusun” ifadelerini kullandı.

Savaştan kaçarken muhabbet kuşunu bırakmayan 12 yaşındaki Meryem İbrahimova, “Ukrayna'dan beraber çıktık. Adı Nori, 18 Aylık. Ukrayna'da bırakmak istemedik. O yüzden yanımızda getirdik” dedi.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş

