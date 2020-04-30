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Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşların kaldığı yurtta konser verildi

Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşların kaldığı yurtta konser verildi
Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşların kaldığı yurtta konser verildi

Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen ve Tokat'taki bir öğrenci yurduna yerleştirilen vatandaşlar için yurt önünde konser verildi.

Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşların kaldığı yurtta konser verildi - Tıkla İzle

Korona virüs salgını nedeni ile yurtdışında bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Türkiye, 23 Nisan akşamı Türk Havayolları'na ait uçak ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'den vatandaşlarını tahliye ederek, Sivas'a getirdi. Tahliye edilen vatandaşlar Sivas'ın ardından Tokat'ta bulunan Aydoğan Aydın Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar için Yurt Müdürlüğü, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından ortak bir konser düzenlenerek Türk Sanat Müziği'ne ait parçalardan oluşan mini bir konser verildi.

Vatandaşlar hep birlikte kaldıkları odaların camlarına çıkarak türkülere eşlik ettiler. Bir saat süren konser sonrası, ekip vatandaşların alkışları ve ıslıkları eşliğinde yurttan ayrıldı.

Bekir Keskin

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