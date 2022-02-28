Ukrayna'dan Türkiye'ye kaçış 3'üncü gününde

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı silahlı saldırıların ardından Ukrayna'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı'nca çalışmalar başlatılmıştı.

Ukrayna'dan Romanya gibi çevre ülkelere yönlendirilen vatandaşlar, ilgili ülkelerdeki Türkiye konsolosluklarının ayarladığı otobüslerle Türkiye'ye gönderiliyor. Bugün sabah saatlerinde ve gece boyunca da Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 2 otobüs, 5 midibüs olmak üzere toplam 184 kişilik kafile daha yurda giriş yaptı.

Pasaport işlemleri yapılan vatandaşlar tekrar geldikleri otobüsle yurda dağılmak üzere İstanbul'a doğru yola çıktı. Gelen vatandaşlar, ortalama 24-25 saat yolcuğunun yaşandığı ifade edildi.

Ukrayna'dan gelen bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını yurda getirdi. Lina isimli köpeğini yanında getiren Samet Ünal, “2 gündür yoldayız zor oldu ama geldik. Odessa'da biz yola çıktıktan sonra belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı gelmiş. Olayların başladığı ilk zaman yakından bomba sesi duyduk ama şu anda durum normalmiş. Sahiplendiğim köpekle geldik. Onun da pasaportu var artık Türkiyeli” dedi.

Çocuklarıyla birlikte çalıştığı iş yerini kapatarak Odessa'dan Türkiye'ye gelen Seracettin Özman, ”Savaş çok zor bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Savaştan dolayı kaçtık. İşlerimizi, arabalarımızı her şeyimizi bıraktık, çıktık geldik. Dün akşam haber aldık Odessa'da çatışma olmuş. Akrabalarımız orada şu anda kendi evlerinde” diye konuştu.

“Bize Türkiye Cumhuriyeti sahip çıktı”

Teyfik Karadoğan, "Kiev Ukrayna'da en çok çatışmanın olduğu bölge. Sürekli bombalar patlıyor. Evimin yakınlarına helikopter düşmüştü hatta. Sesini duyduk şiddetli şekilde. Sığınıkta kalmaya başladık. Kiev halkı çok zor durum yaşıyor şu anda yiyecek sorunu var. Yakınlarımız da var kaçmaya deniyorlar kendi imkanlarıyla. Biz Romanya'ya gittik. Orada bize Türkiye Cumhuriyeti sahip çıktı. 5 yıldır Ukrayna'dayım. Savaş söylentileri vardı 5 yıldır ama konduramıyorduk. Kendimizi psikolojik olarak hazırlamıştık. İnsanoğlu yaşama içgüdüsüyle hareket etmeye başlıyor. Biz de o içgüdü ile harekete ederek stoklarımızı yapmıştık. Sığınaklara geçmiştik. Her ne kadar hazırlıklı da olsak çok zor bir durumdu" şeklinde konuştu.

Murat Delice - Mert Yıldırım



İLGİLİ HABER Kiev’den tahliye edilen Türk vatandaşları Romanya sınır kapısına ulaştı

İLGİLİ HABER Türk vatandaşları Odessa’dan tahliye ediliyor